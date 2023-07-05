Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanında yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanları Güler ve Dendias Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.

T.C. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada; "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 5 Temmuz 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.