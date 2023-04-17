Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada,

"Bu günlerde dahi teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıya karşılık da Mehmetçik yaptığı çalışmalarla, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki gelişmelere karşı hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz; her zaman söylediğim gibi hiçbir şekilde aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor. 4 yaralımız var, onların da gerekli tıbbi tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Burada şunu söylüyoruz. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok, tek kurtuluş yolları adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve onları da en son etkisiz hale getirene kadar müdahalemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ