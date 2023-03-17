Mermer, aday adaylığı müracaatını Ak Parti Genel Merkezi’ne yaptı. Mimar ve ralli pilotu Merve Mermer, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerinde Ak Parti’den İstanbul 2.bölgeden Milletvekili Aday adayı olduğunu açıkladı.

Yaptığı her işte başarıyı yakalayan, hırslı yapısı yanında, yufka yüreği ve sevecen kişiliğiyle tanınan Merve Mermer, yeni bir kulvarda hizmet yarışına girdi. Türkiye'yi ileriye götürebilmek amacıyla Ak Parti’den aday adayı olduğunu ifade eden Mimar Merve Mermer, " Hayatım boyunca edindiğim tecrübelerim gerek spor, gerek mimarlık gereksede iş hayatımdaki bilgi ve beceri birikimimi Ak Parti'den milletvekili olarak siz değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının desteği ile Milletvekili olarak hizmet etmeyi bekliyorum " dedi. Cesur ve atılımcı, farklılık yaratan yönleriyle iş hayatından sonra siyaset dünyasında farkını ortaya koymaya hazır olan Merve Mermer, siyaset dünyasının kendine uzak olmayan ama heyecan verici olduğunu vurguladı.