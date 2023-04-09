Türk milli okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya elde etti. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Gazoz'un çeyrek finalde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale çıktığı belirtildi. Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler'e 6-4 mağlup olan Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi ve rakibini 7-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak:AA