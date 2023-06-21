Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından ParisAirshow'da ANKA ürün ailesinin uydu kontrollü üyesini sergiliyor.

TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan, , 16 yılı aşkın süredir projede görev yaptığını söyledi.

"ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz." diyen Doğan, aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını anımsattı.

Doğan, ANKA projesinde geliştirmeyi hiç bırakmadıklarını belirterek, 2021 yılında "operatif ANKA" olacak şekilde aracı bir anlamda güncelledikleri bilgisini verdi. ANKA'nın havada kalış süresinin 30 saatin üzerine çıktığını, platform üzerinde birçok yerlileştirme faaliyeti gerçekleştirildiğini, 4 farklı kameranın entegre edildiğini anlatan Doğan, yabancı menşeli sistemleri tüm sensörler, haberleşme link setleri dahil bütünüyle yerlileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Doğan, yurt içinde 4 kullanıcıya ANKA'ları teslim ettiklerine dikkati çekerek, "ANKA'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saati buldu." dedi.