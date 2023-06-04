ŞARKKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN 1) Satışa konu Tamir ile Kullanılabilir/Ekonomik Ömrünü Doldurmuş araçların(taşınır malların) satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi Açık Teklif Usülü ve Hurda araçların satış ihalesi 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile aşağıda yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Şarköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Yurt dışında yaşayanlar tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şarköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Satışa konu araçlar ilanda bulunduğu belirtilen yerlerde görülebilir.

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5-)İlanın 4..nci sırasında bulunan Hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir. Hurda araçların alıcıları tarafından bertaraf formu düzenlenecek olup, araçların trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacaktır. ARAÇLARA AİT İHALE BEDELİ VE VERGİLERİN TAMAMI ÖDENİP, BERTARAF FORMU DÜZENLENİP İDAREMİZE TESLİM EDİLDİKTEN SONRA ARAÇLARIN TESLİMİ YAPILACAKTIR. İLGİLİ NOTERLİKTE KAYIT KAPATMA İŞLEMİ ALICI TARAFINDAN YAPILACAKTIR, ÇIKACAK TÜM MASRAFLAR ALICIYA AİTTİR

6) Geçici teminat bedeli Şarköy Malmüdürlüğünün Ziraat Bankasındaki TR720001000102000010005828 İban numaralı hesabına veya Şarköy Malmüdürlüğü Veznesine elden yatırılabilir.

7) İhalenin KDV Kanunu uyarınca alınması gereken miktarda satış bedeli üzerinden KDV(%18) Karar Pulu(Binde 5,69) ve Damga Vergisi(Binde 1,89) alınacaktır(Hurda araçların satışından KDV alınmayacaktır.)

8-)İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş , incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili hertürlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa ; hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemini yaptırmak geçmişlerine ait muayene gecikme bedeli vb. istenildiğinde bunlara ilişkin çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir.

9) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

10) İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr, http://tekirdag.csb.gov.tr, http://www.sarkoy.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat: İstiklal Mah. Uluselviler Cad. No:33, Şarköy/TEKİRDAĞ Tel: 0 (282) 518 10 08 İLAN OLUNUR.