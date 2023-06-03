Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Yusuf Tekin yeni Milli Eğitim Bakanı oldu. Peki, Yusuf Tekin kimdir? İşte Yusuf Tekin'in siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Yusuf Tekin Kimdir?

1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya gelen Yusuf Tekin, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. Ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Lisansüstü eğitiminin ardından ise aynı alanda öğretim üyesi oldu.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atandı. 2018'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atandı. profesör olduktan sonra görevinden istifa eden Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atandı.

Tekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.