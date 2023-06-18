Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi Daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerinin de karşılanacağını bildirerek, "Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah." açıklamasında bulundu.