Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve şehit polis memuru Serdar Oğur'un ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Tekin, Gümüşhane temasları sürerken Atatürk Parkı’nda vatandaşlarla bayramlaştı, ardından 2017'de hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevi ile şehit Polis Memuru Serdar Oğur'un ailesine bayram ziyaretinde bulundu." ifadelerini kullandı.