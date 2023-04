ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da Melike Varan ve İsmail Kibar çiftinin nikah şahidi oldu.



Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Fatsa ilçesinde bir otelde düzenlenen düğün törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Melike Varan ve İsmail Kibar çiftinin nikahını kıydı.

Çiftin mutlu gününde nikah şahitliğini yapan Bakan Özer, Kibar ve Varan ailelerini kutladı.

Bakan Özer, her iki gencin de böyle bir mutluluğa, mutluluk yoluna çıkışına şahitlik, tanıklık etmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki gencimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Siz değerli misafirlerimize de böylesine mutlu bir anı her iki aileyle paylaştığınız için en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın teklifi baki. Sadece nikahı kıyma değil, ayrıca sürpriz hediyelerle de gençleri evlendirmek için her türlü teşviki, her türlü desteği sağlayacak. İnşallah böyle güzel gençlerimizle de bizler ülke olarak geleceğe çok daha umutlu bir şekilde bakacağız. Mutluluklar diliyorum. Her iki cihan saadeti diliyorum."

Bakan Özer, konuşmasının ardından aile cüzdanını Melike Varan'a verdi.