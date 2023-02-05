Dünyada kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen 5-6 ülke olduğuna işaret eden Güleryüz, STM500 ile Türkiye'nin bu ülkeler arasına girmesini ümit ettiklerini belirtti. Güleryüz, şöyle konuştu:

"Tasarımı büyük ölçüde bitti. Detay tasarımı imalat aşamasında bile devam edecek. Bir taraftan mukavim tekne denilen denizaltının dış kısmının test üretimine başladık. Burada amacımız bir taraftan şu; Türkiye'de özel sektör tarafından mukavim tekne üretiminin yapılabileceğini göstermek. Özel bir yerde bu faaliyetleri yürütüyoruz. 2023 yılında STM500'ün test üretimini devam ettireceğiz. Farklı müşterilerden, özellikle yurt dışından STM500'e çok yoğun ilgi var. Onlarla beraber bir proje modeli oluşturma gibi hususlar da konuşuluyor ama biz STM olarak beklemeden kendi öz kaynaklarımızla da olsa yapabileceğimiz kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme ve mümkün olan en kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız. 2023, özellikle STM500 özellikle son derece yoğun geçecek."