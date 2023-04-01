Seçime sayılı günler kala tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü isimler de milletvekili olmak için aday adaylık başvurusunda bulundu. Aralarında ünlü türkücü ve oyuncularında yer aldığı milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler...

Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım

İBRAHİM TATLISES:  İbrahim Tatlıses, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu - Haberler

MEHMET ASLANTUĞ: TİP gelen milletvekili adaylığı teklifi kabul edilerek başvuruda bulundu. 

Gökhan Zan, İYİ Parti'ye katıldı - Diken

GÖKHAN ZAN:  Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti milletvekili adaylığı

Onur Akın - Bitlis Haber

ONUR AKIN:  CHP milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Sabah gazetesi: Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

HULKİ CEVİZOĞLU: Gazeteci yazar AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

İlyas Salman, TKP'den aday oldu

İLYAS SALMAN: Türkiye Komünist Partisi milletvekili adaylık başvurusunda bulundu.

Gökhan Zan ve Ünal Karaman milletvekili aday adayı oldu

ÜNAL KARAMAN: Eski Futbolcu ve teknik direktör İyi Parti milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Davut Güloğlu paylaştı: Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk

DAVUT GÜLOĞLU: Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Halk TV'de İrfan Değirmenci'den seyircili Ana Haber

İRFAN DEĞİRMENCİ: Gazeteci ve televizyocu  İrfan Değirmenci TİP'ten milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Buse Doğan ile ilgili bilgiler! - Son Dakika Magazin Haberleri

ELİF BUSE ARAÇ: Spor spikeri CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 9

FİLİZ TAÇBAŞ:  Eski Oyuncu CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi