Seçime sayılı günler kala tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü isimler de milletvekili olmak için aday adaylık başvurusunda bulundu. Aralarında ünlü türkücü ve oyuncularında yer aldığı milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler...

İBRAHİM TATLISES: İbrahim Tatlıses, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu.

MEHMET ASLANTUĞ: TİP gelen milletvekili adaylığı teklifi kabul edilerek başvuruda bulundu.

GÖKHAN ZAN: Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti milletvekili adaylığı

ONUR AKIN: CHP milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

HULKİ CEVİZOĞLU: Gazeteci yazar AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

İLYAS SALMAN: Türkiye Komünist Partisi milletvekili adaylık başvurusunda bulundu.

ÜNAL KARAMAN: Eski Futbolcu ve teknik direktör İyi Parti milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

DAVUT GÜLOĞLU: Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

İRFAN DEĞİRMENCİ: Gazeteci ve televizyocu İrfan Değirmenci TİP'ten milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

ELİF BUSE ARAÇ: Spor spikeri CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

FİLİZ TAÇBAŞ: Eski Oyuncu CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi