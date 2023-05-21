CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kuvayı Milliyenin başkenti Balıkesir’den Türkiye’ye seslendi. CHP’li Akın, “İlk turda kazanan yok. Millete yalan söyleyenlere karşı doğruları söylüyoruz. Milletimize yalan iftira dolu afişler, yalan iftira dolu videolarla milletimizin kandırılmasına aldatılmasına asla izin vermeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve İl Başkanı Erden Köybaşı ile birlikte Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Ofisi’den Türkiye’ye seslendi. “İlk turda kazanan yok” diyen CHP’li Ahmet Akın, ikinci tur için mücadele ettiklerini söyledi.

Ahmet Akın, “Şu anda yarış tamamlanmadı. İlk turda beraberiz, kazanan yok. İkinci turda mücadele ediyoruz” değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

“Vatana millete vatandaşlarına yalan söyleyenlere karşı doğruları söylüyoruz. Milletimize yalan iftira dolu afişler, mitinglerde yalan iftira dolu montaj videolarla kirli siyasete karşı doğruları anlatıyoruz. Milletimizin kandırılmasına aldatılmasına asla izin vermeyiz.”

“KUVAYI MİLLİYENİN ATEŞİNİ BALIKESİR’DEN TEKRAR YAKACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir’in ilk turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük destek verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

“İlk turda Balıkesir hemşerilerimiz 13 Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir destek verdi teşekkür ediyorum ve Kuvayı Milliye ateşi tekrar Balıkesir'den yakılarak tüm Türkiye'ye yayılacak. İkinci tur seçimlerimiz 28 Mayıs'ta bütün gençlerimizi sandığa davet ediyoruz. Mücadele ediyoruz, başaracağız! Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız ve onun bıraktığı emanete sahip çıkıyor ve çalışıyoruz. Balıkesir sokaklarında çarşıda pazarda görüyoruz. Vatandaşlarımız büyük bir mücadele ruhuyla sandığa gidecek ve 13 Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu oğlunu altına “Evet” mührünü basacak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ