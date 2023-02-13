Millet olmamızın, insan olmamızın gururunu yaşattınız bizlere…

6 Şubat faciası, bir kez daha bize hüzünle birlikte “millet” olmamızın yüceliğini gösterdi…

Bu millet, bütün badireleri aşacak güçtedir…

Acıyla sarsıldık, kurtulmalarla mutluluklar yaşadık…

85 milyon tek vücut olduğunu gösterdi bize…

Bundan büyük mutluluk yaşanabilir mi?..

Antalya’da otel sahibi bir arkadaşım, odalarının yüzde 50’sini bedelsiz tahsis etti depremzedelere…

Bu ne yüce duygudur…

Koordinasyonu bile sağlayamayan devletimiz, sivil halkımızın can hıraç çabalarıyla acıyı, derdi önemli oranda azalttı…

Milletimiz önemli bir sınav verdi, yurt çapında…

Şimdi sırada, bölgeyi ayağa kalkındırmada…

Eminim bunu yüce halkımız layıkıyla yapacaktır…

Yeter ki, gölge etmesinler!..

Yeter ki, ülkeyi yönetenlerle muhalifler bir araya gelsin, güç birliği yapsın!..

Yeter ki, birlikte olalım!..

Yeter ki, münferit olayları büyütmeyelim!..

Yeter ki, devlet olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım!..