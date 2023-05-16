14 Mayıs’ta sandık müşahitliği yaptım…

Alavere, dalevere var mı diye…

İnanın bana en ufak bir sapma eğilimi dahi görmedim…

Tüm müşahitler de birbirleriyle uyumluydu…

Müşahitliğini yaptığım sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu fark atarken, milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı öndeydi…

Bu halkımızın bakış açısını ortaya koyuyor…

Milyonlarca seçmen gibi ben de yanıldım…

“Layıkıyla Yönetilme”ye önem vermiyoruz…

Bir gerçeği hep unuttuk…

Ülkemizin seçmen grafiği, yüzde 65-70 sağ tandanslı, yüzde 30-35 sol tandanslı olduğu gerçeği…

Sağ görüşlü partileri toplarsanız yüzde 70 gibi…

Sol tandanslı partilerin oylarının toplamı ise, yüzde 30…

Yeni meclisin milletvekili sayısı bu durumu ortaya koyuyor…

Bu gerçeğe rağmen, Kılıçdaroğlu’nun ipi göğüslemesini beklemek mantıklı mı?..

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Son seçimde oyların dağılımına bakalım:

AKP: yüzde 35.58

MHP: yüzde 10.07

İYİ: yüzde 09.69

YRP: yüzde 02.82

BBP: yüzde 00.99

S.Oğan: yüzde 05.17

G.Toplam: yüzde 64.32

CHP’nin içindeki sağ (ittifak milletvekili adaylarından dolayı) oyları yüzde 03.68 bile hesaplarsak, sağ oyların toplamı yüzde 68’e ulaşıyor… Diğer sağ partileri dikkate almadığımız halde...

Sol oyların toplamı YSP (Yeşil Sol Parti) içindeki muhafazakarlara rağmen yüzde 32…

Kılıçdaroğlu ne oy aldı: Yüzde 44.89…

Peki aradaki fark ne kadar?..

44.89 – 09.69 (İYİ Parti) : yüzde 35.20…

Yeşil Sol Parti : yüzde 08.81

CHP : yüzde 25.33 (içinde sağ milletvekili adaylardan gelen oylar da dahil)

Diğer partilerden : yüzde 01.06

Genel Toplam : yüzde 35.20

Şimdi anladınız mı?..

***

Ancak…

2. turda ülkemizi 5 yıl daha yönetecek adayı seçeceğiz…

Bu tabloya göre, “Parlamenter Sistem”e geçmemiz çok zor…

Eğer “Cumhur İttifakı” destek vermezse…

Bu nedenle, mevcut yönetim tarzıyla 5 yıl daha geçireceğiz…

Unutmayalım, bizi yönetecek kişiyi seçeceğiz…

Her yönüyle “mükemmel kişi”yi seçmeliyiz…

Kılıçdaroğlu’nun yukarıda sıraladığım nedenlerle Cumhurbaşkanı seçilmesi çok zor, ama imkânsız değil…

Önemli olan “zor”u başarmak!..