DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, Millet İttifakı’nın, memleketi Ankara’daki final mitinginde hemşerilerine seslendi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Babacan, “Biz hazırız” mesajı verdi. Babacan, “14 Mayıs Anneler Günü’nde gelin annelerimize baharı hediye edelim. 15 Mayıs sabahı bahara uyanacağız” dedi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Ülkemizin en hakiki gündemi deprem’

“(6 Şubat depremleri) 3 aydır iktidarın görmezden geldiği, unutturmaya çalıştığı, yok saydığı bir gündem var. Ülkemizin en hakiki, en can alıcı gündemi. 3 ay 6 gün önce, daha gün doğmadan, ülkemizin her yerine ateş düştü. Ateşin düştüğü o evler, o günden beri yanıyor. O günden beri o evlerde yüzler gülmüyor. Taş olsa, dağ olsa dayanmaz derler ya… İşte öyle bir acıyla kavrulduk. Çok sayıda çalışma arkadaşımı kaybettim.”

‘İnsanlar enkazın altında ya nefessizlikten ya donarak can verdi’

“Depremin ilk 14 gününün 9’unda deprem bölgesindeydim. 11 il merkezine defalarca gittim, köyleri ve beldeleri gezdim. Bizzat şahit oldum. Sesini duyuramayanların sesi oldum. Gittiğim her yerde ‘İlk 48 saat, ilk 72 saat devlet yoktu. Enkazları kendi ellerimizle kaldırdık’ dediler. İnsanlar enkazın altında ya nefessizlikten ya donarak can verdi. O gün bugündür soruyorum: O ilk 48 saatte, o 72 saatte ne oldu? Niçin Silahlı Kuvvetler personeli niçin hemen sahaya çıkmadı? Madenciler neden harekete geçirilmedi? Cevap yok.”

‘İşin özünde tek kişilik sistemin yürümemesi var’

“İşin özünde tek kişilik sistemin yürümemesi var. Bu ülke, her şeyi tek kişiye bağlamanın getirdiği sorunlar yaşıyor. Son 5 yıldır bütün sistemi Erdoğan tek başına kendisine bağladı. Talimat almadan hiç kimse hareket edemiyor.”

‘Biz hazırız’

“Altı siyasi parti yan yana geldiysek, ilk buluşma noktamız; sistem değişikliği. Aslında kendi içinde tam bir sistemsizlik olan düzene son vermek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i ülkemize getirmek. Altı parti masaya ilk bunun için oturduk. Kolları sıvadık. 84 maddelik anayasa metni hazırladık. 2300 maddelik ortak politikalar metni hazırladık. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin her alanda yapacaklarını hazırladık. Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde altı parti bir araya gelip bu kadar kapsamlı bir anlaşma yapmamıştı. 20 bakanın 5 yıl boyunca ne yapacağının hepsinin ev ödevi hazır. Dürüst, temiz, işi bilen kadrolarımızla hazırız. Biz hazırız.”

‘Annelerimize baharı hediye edelim’

“Birleşe birleşe kazanacağız ve beraberce yöneteceğiz. Söz veriyoruz; gücünü halkını yaşatmaktan alan bir devleti hep beraber, el ele inşa edeceğiz. 14 Mayıs Anneler Günü’nde gelin annelerimize baharı hediye edelim.”

‘15 Mayıs sabahı bahara uyanacağız’

“15 Mayıs sabahı bahara uyanacağız. Demokrasi bayramına uyanacağız. Birinci pusulada otokrasi ile demokrasi arasında tercih yaparken Sayın Kılıçdaroğlu’nun isminin altına evet mührünü basacağız. İkinci pusulada da keyfilik mi hukuk mu arasında tercih yapıp, DEVA için CHP diyeceğiz. Saadet için, Gelecek için, Demokrat Parti için CHP diyeceğiz. Hep beraber kazanacağız. 86 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak.”

‘Sıradan bir seçim değil, bir dönüm noktası’

“Önümüzdeki pazar günü desteğinizi bekliyoruz. Pazar günü sıradan bir seçim değil, çok önemli bir dönüm noktası. Bu seçim referandum. Seçim günü pusulayı önünüze aldığınızda iki seçenek var. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Kavga mı, barış mı? Yoksulluk mu, zenginlik? Kara kış mı, bahar mı?”