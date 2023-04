Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle...

Devlete ve Devletin Kurumlarına Her Zaman Saygı Gösteren Bir Kişiydi

Özal ailesini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli genel başkanlarım, belediye başkanlarım, Özal'ın yol arkadaşları, güzel bir atmosferde beraberiz. Rahmet Özal ile bürokratik hayatımı sürdürürken pek çok kez yan yana geldik. Konuşma tartışma imkanı bulduk. Rahmetli Özal’ın birden fazla özelliği vardı. Birinci özelliği, devleti çok iyi bilmesi ve tanımasıydı. Uzun yıllar devlette çalışması, devlet planlama teşkilatının oluşmasına katkı vermesi ve dolayısıyla devletin sorunlarını tüm ayrıntılarına kadar özümsemesi gerçekten de yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu rahmetli Özal'ın yönetiminde gördük. Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak,siyasi partiyi bir yere koymak gibi bir özelliği vardı Rahmetli Özal’ın.Dolayısıyla devlete ve devletin kurumlarına her zaman her ortamda saygı gösteren bir kişiydi.

Eleştirilere Açık Bir Devlet Adamıydı

Rahmetli Özal eleştirilere de açık olan bir kişiydi, bir devlet adamıydı. Başbakanlık konutuna gittiğimizde girişten sonra bir merdivenle yukarı çıkardık. Merdivenden yukarı çıkarken o dönem Türkiye’nin en önemli mizah dergilerinden olan Gırgır dergisinin Özal’ı eleştiren kapağında, birinci sayfada karikatürleri vardı ve onları rahmetli Özal çerçeveletip onları oraya asmıştı. Bize 'Ben bu karikatürleri buraya asıyorum, beni ziyarete gelen devlet başkanlarına bu karikatürlerin tümünde ben eleştiriliyorum diye söylüyorum' diyordu. Dolayısıyla kendisi eleştiriye de değer veren önemseyen bir kişiydi. Devleti yönetmenin ne kadar değerli olduğunu rahmetli Özal’dan çoğu kez duyduk.

Devleti Tanımayanlar Devleti Sağlıklı Yönetemezler

Bir anımı daha anlatmak isterim. Az önce dua okunurken rahmeli Özal’ın istişareye ne kadar değer verdiği de ifade edildi. Rahmetli gecenin geç saatlerinde bürokratları davet edip onlarla uzun uzun konuşur tartışırdı. Eğer bir kanun teklifi geliyorsa, giderdik bürokratlar olarak başbakanlık konutunda anlatırdık. Aramızda ciddi tartışmalar da olurdu. Arada bir Adnan Kahveci müdahale etmek isterdi ‘Sayın Başbakan'a karşı dikkatli konuşun’ diye ama rahmetli Özal ‘Hayır sen karışma’ derdi, ‘onları benim dinlemeye ihtiyacım var’ derdi ve biz neye itiraz ediyorsak büyük bir sabırla dinlerdi. Tabii devletin rakamlarına da bilgilerine de hakimdi. Şöyle bir anımı anlatayım. Gecenin ilerleyen saatlerinde, gece 02.00-03.00. Bir ara döndü rahmetli Altan Tufan’a, o zaman gelirler genel müdürüydü. ‘Bu tarım stopajında ne kadar vergi alıyorsunuz?’ diye sordu... Tabii o zaman elimizde bu veriler yok. Ancak illere yazacağız illerden gelecek, hepimizde bir suskunluk oldu. Yani cevap veremiyoruz Sayın Başbakana. Bir arkadaşımız bir rakam söyledi, hepimiz rahatladık. ‘Tamam’ dedik. Bu saatte kim nereden bilecek hangi rakam. Dolayısıyla bu rakam doğru rakamdır diye hepimiz rahatladık. Konuşmaya devam ettik bir süre sonra Özal döndü o arkadaşımıza. Sizin verdiğiniz rakam doğru değil dedi. Etraf buz gibi oldu. ‘Bakın’ dedi neden doğru değil, ‘Devlet Malzeme Ofisi şu kadar buğday aldı’, kaç lira ödendiğini yazdı. Yüzde 7 idi o zaman stopaj oranı, yazdı karşısına. Hepsini tek tek saydı. Fındıktan tutun çaya kadar hepsini saydı. Yanında hiç kimse yok. ‘Dolayısıyla sizin verdiğiniz rakamla bu rakamlar tutmuyor’ dedi. Oradan anlıyorsunuz ki devleti tanımak, planlamanın ne olduğunu bilmek, rakamlara hakim olmanın ne kadar değerli olduğunu bilmek devleti yöneten birisi için son derece değerli. Buna bizzat tanık olduğum için, bunu yaşadığım için rahmetli Özal'ın bu ülkeye yaptığı büyük katkıları her zaman, her ortamda ve her yerde saygıyla ifade ettim ve anlattım. Devleti tanımayanlar devleti sağlıklı yönetemezler. Devletin kurumlarını bilmeyenler devleti sağlıklı yönetemezler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ