İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı, ikinci kez toplanacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

5'Lİ MASANIN ORTAK AÇIKLAMASI

Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

GENEL MERKEZLERDE SON DURUM

Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti. Pazar günü her iki genel merkez de sakindi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti'de sürpriz gelişmeler de yaşandı. Avukat Ersan Şen, bir televizyon programında "Cumhurbaşkanı adayıyım" açıklaması yaptı. Bu açıklama üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisiyle temasa geçerek, görüşmeye davet etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" ifadesini kullandı. Görüşmenin ne zaman yapılacağına yönelikse açıklama yapılmadı. Akşener'in açıklamalarının ardından partiden istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ise bu kararından vazgeçti. Yeni bir bir açıklama yapan Altıntaş, Akşener ile yaptığı istişare ve değerlendirme sonucu istifasını geri çektiğini duyurdu.

ABB'DE İYİ PARTİ'DEN CHP'YE DÖNÜŞ

İYİ Partı’nim 6’lı masadan kalkma kararı sonrası İYİ Parti-CHP arasında yaşanan gerilim, Belediye meclislerine de yansımaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu durumun, Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.