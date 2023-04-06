14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde liste hazırlıkları devam ederken Millet İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek.

4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRİYOR

9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine sayılı günler kala Millet İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Partiler arasında yürütülen görüşmelerde 4 partinin CHP listesinden seçime girme kararı alındı. Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.