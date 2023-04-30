Dün Cumhur İttifakı'nın miting yaptığı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bugün de Millet İttifakı miting yaptı. Sosyal medyada dünkü miting ile bugünkü mitinginde karşılaştırmaları yapıldı.

Millet İttifakı'nın İzmir'de düzenlediği ortak mitinge katılmak için yüz binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Gündoğdu Meydanı'na akın etti. Mitingin yapılacağı meydanda renkli görüntüler ortaya çıktı. Millet İttifakı bugün saat 15.30'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yüzbinlerce kişinin katılımıyla bir araya geldi. Liderlerin açıklamalarından önce ittifakın milletvekili adayları tanıtıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Mitingin adresi olan Gündoğdu Meydanı'nda ortaya çıkan renkli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yüz binlerce kişinin şarkılar söyleyerek ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tezahüratlar ettiği görüldü.