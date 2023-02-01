Değerli kardeşlerim , ilk önce Millet ittifakının seçim mutabakat metni ile başlamak isterim. İlk göze batan önemli iki konu hakkında yorum yapmak istiyorum, parlamenter sistem ve kayyum ataması.

Ben bir Türk vatandaşı olarak , bütün partilere ( HDP ) hariç eşit bakıyorum.

Laik Türk Cumhuriyeti'nin de ilelebet payidâr olması için de canımı seve seve veririm. Korkmadım , korkmam da...

Gelelim Millet İttifakı'nın seçim bildirgesinin Başkanlık sistemine ; Kardeşlerim, 85 milyonluk bir Türkiye , parlamenter sistemi kaldırmaz , Oynamayın bu ülkenin geleceği ile. Kişisel egonuzu tatmin etmek için bu milletin huzurunu bozmayın.

Ne yapacaksın 6 adam ile nasıl bir paylaşım düşünüyorsun. Yahu iki kardeş ortak oluyor da geçinemiyorlar, bazen de birbirlerinden kaçırıyorlar , bazen de araya kara kedi giriyor düşman oluyorlar. Hani bir söz var ya "filler dövüşür arada çimenler ezilir " yoo bu memleket sizin ring sahanız değil. Müsaade etmeyiz ! Kusura bakmayın.

Gelelim kayyum atanma işinin son verilmesine !

Güneydoğu birçok dezenformasyonlar ile doldurulmuş bir bölge. Bu bölgeye önem vermeyip de HDP' nin vicdanına ve tekeline bırakırsan onun Belediye başkanları da onlar gibi kandil emirleri ile çalışır. Bu devlet yeterince tecrübe gördü , hendek operasyonları ile 700 şehit verdik. Bunun vebalini çekemezsiniz. Onları istedikleri gibi bırakacaksın öylemi ? Eee bunun adı da özgürlük diyeceksin ! Geç bunları...

Bunlar işte FETÖ'nun, Sayın Cumhurbaşkanı'nı tuzağa düşürdüğü denklem gibi . şimdi ise HDP tuzağına da Millet ittifakı düşürüyor.

HDP 'ye bu ülkemize atılması için pimi çekilmiş bir bomba hediye ediyorlar.. Daha kaç can yanacak ve şehit vereceğiz..

Türk Devleti üzerine kumar oynamayın, zaten oynattırmayız da.

Böyle tavizler ve imtiyazlar bizi felâkete götürür. Benden söylemesi.

Akıllı olun ve bu gibi maddeleri çıkarın derim.