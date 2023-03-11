10 yıldır İspanya’da sadece zeytinyağı üreticilerin katıldığı uluslararası bir organizasyon olan World OliveOilExhibition WO OE fuarında bütün dünyadan zeytinyağı üreticileri ve alıcıları bir araya geliyor. Türkiye’den tek katılan Milas Ticaret Odası üyesi Eminem’sOliveOils oldu.

7/8 MART 2023 tarihlerinde Zeytinyağına adanmış dünyanın en büyük fuarı İspanya’da açıldı. Zeytinyağı üreten ve tüketen ülkeler ile yeni pazarlar açmak isteyen şirketler için buluşma noktası oldu.

Zeytinyağı Fuarına Emine Çatalbaş Colin, eşi Mark Colin kızları Camila Colin, Nilgün Eren, Mert Gürkan ve Anita Zachau “EMİNEM’S ve ORO di MİLAS” coğrafi işaretli markalarıyla fuara katılım sağladı.

Fuarda, Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa Birliği coğrafi işaretli Milas Zeytinyağı büyük ilgi görürken, yeni coğrafi işaret alan Milas Zeytinyağlı Sabunu ve Milas Memecik Zeytini de tanıtıldı.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, MİTSO olarak bizi tanıtımlarından dolayı teşekkür edip, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi