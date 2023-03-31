Katılan firma ve ziyaretçi sayısı açısından Türkiye’nin önde gelen fuarlarından birisi olan fuarda gıda, tarım ve hayvancılık alanında sektörün önde gelen firmaları, son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere tanıtırken, bölgenin ve Türkiye’nin meşhur lezzetleri de yine bazı firmalar tarafından ziyaretçilere sunuluyor.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 2 Nisan Pazar gününe dek açık kalacak fuar Türkiye’nin birçok ilinden 200 dolayında firmanın stant açarak tanıtım yapıyor ve yüzlerce ürün sergileniyor. (YHM)