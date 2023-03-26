EasyJet Havayolları'nın A-320 tipi uçağıyla 166 yolcu Bristol'den Bodrum'a geldi. İngiliz yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. EasyJet, 4 Kasım 2023 tarihine kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada üç gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyecek.

İngiliz havayolu EasyJet, 26 Mart ile 11 Kasım tarihleri arasında Bristol, Gatwick, Luton, Edinburg ve Liverpool olmak üzere İngiltere'nin beş kentinden Bodrum'a karşılıklı toplam 694 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Bristol'den gelen sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 2022 yılında pandemi öncesi rakamlara yaklaşan uçuş ve yolcu sayımızın bu yıl artarak devam etmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Milas- Bodrum Havalimanı 2022 yılında 3 milyon 904 bin yolcu ağırladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ