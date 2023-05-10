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Inter'de Skriniar, Gosens ve Dalbert sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Rafael Leao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ezeli rakiplerin ligin ikinci yarısında oynadıkları maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 3 mücadeleden birini Milan kazanırken, ikisinde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan devi Milan ile Inter karşı karşıya geliyor.