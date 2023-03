Başarılı müzisyen Metin Bahtiyar, ‘Bach Uluslararası Müzik Yarışması’ndan birincilikle döndü. Qiang Weihao, Giuseppe Fabrizio gibi dünyaca ünlü besteci ve orkestra şeflerinin jürilik yaptığı ‘Bach Uluslararası Müzik Yarışması’nda “Far Away From Shore (Kıyıdan Uzakta)” adlı oda müziği eseriyle Kompozisyon, Orijinal Kompozisyon dalında 1. lik ödülüne layık görüldü.

1993 yılında İstanbul’da doğan, ailesinin desteğiyle müziğe başlayan Metin Bahtiyar, küçük yaşlardan itibaren piyano ve vokal eğitimi aldı. Müzikal ile ilgilendiği dönemde aktör ve solist olarak sahnede görev alan, solistliğin yanı sıra besteci olan genç müzisyen, özellikle sahne müziği, oda müziği ve vokal müziği üzerine çalışmalar yapmıştır. Akademik hayatına İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda devam eden sanatçı Metin Bahtiyar’a birincilik getiren Far Away From Shore adlı oda müziğinde kendisine kemanda Yonca Sülün, klarnette Merve Nuvasil, viyolada Verda Gül, piyanoda Zebokhon Ergesheva eşlik etti.

