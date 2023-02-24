Migros, deprem bölgesindeki yaraları sarmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin toplam tarım arazilerinin yüzde 16’sına denk gelen birinci sınıf tarım sahalarının bulunduğu bölgede depremden etkilenen yerel çiftçilere destek eli uzattı. Bin bir emekle üretilen ve hızla bozulma özelliğine sahip ürünleri toplayarak satın alımını yapmak üzere koordine olan Migros, Hatay Arsuz’daki üreticilerin yetiştirdiği limonları dalından toplayıp satın alarak onlara ivedilikle bir gelir imkânı yaratırken, üreticinin emeğini ve toprağımızın değerlerini korumaya aldı.

Çiftçilere ve tarımsal üretime her dönemde kesintisiz olarak destek sağlayan Migros, deprem bölgesindeki yerel çiftçilerin ivedilikle desteklenmesi ve tarım arazilerinin üretime devamının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Migros, deprem sebebiyle tarlada, ağaçta bekleyen ve hızla bozulabilecek tarım ürünlerini dalından toplayıp, satın alarak üreticilere gelir yaratmaya başladı.

En son Hatay Arsuz’daki limon üreticilerinin ürünlerini dalından toplayıp satın alan Migros, ayrıca çok çabuk bozulabilen ve şu anda tarlalarda bekleyen yeşilliklerin toplanması ve alımı için koordine çalışıyor.

Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, “Deprem bölgesi, medeniyetlerin beşiği olan ve bereketli topraklarıyla Anadolu’yu besleyen Mezopotamya’nın kadim şehirlerini barındırıyor. Tarımın doğduğu bu değerli topraklarda, Türkiye’nin toplam tarım arazilerinin yüzde 16’sına denk gelen tarım arazilerimiz, pek çok çiftçimiz ve üreticimiz bulunuyor. 81 ilimizin oluşturduğu büyük üretim zincirinin değerli bir parçası olan bu 10 ilimizin halkadan kopmaması ve üretime yeniden döndürülmesi kritik öneme sahip. Şu anda afet bölgesindeki yerel üreticilerimizin aciliyetle desteğe ihtiyaç duyduğunu bilerek, büyük emeklerle yetiştirilmiş, ancak deprem sebebiyle tarlada, ağaçta bekleyen ve hızla toplanması gereken tarım ürünleri için koordine olduğumuz tam da bu günlerde sosyal medyada Hatay’lı bir kadın üreticimizin destek çağrısını gördük. Bunun üzerine ilk etapta Hatay Arsuz’daki limon üreticilerinin ürünlerini dalından toplayıp satın aldık. Ayrıca çok çabuk bozulabilen ve şu anda tarlalarda bekleyen yeşilliklerin toplanmasını ve alımını da ivedilikle planladık ve ekiplerimizi yönlendirdik. Tarıma ve üreticilerimize desteğimiz aralıksız şekilde sürecek” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi