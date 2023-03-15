Hayranlarının altı yıldır keyifle izlediği dizi, 14 Nisan 2023’te üç bölümlük prömiyerle başlayacak ve takip eden her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak.

Midge Maisel, köprüleri yaktıktan sonra dördüncü sezon boyunca kariyerini ve itibarını yeniden inşa etmek için kararlılıkla çalıştı. Final bölümünün son anlarında Midge yeniden moralini kazanmış ve karşılaşacağı her türlü fırtınayı atlatmaya hazır olarak Carnegie Hall’dan çıkıyordu. The Gordon Ford Show programının karla kaplı afişi önünde bir aydınlanma yaşayan Midge artık sonraki adımı atmaya ve yıldızlığa yükselmek için mücadele etmeye hazır; elinde sadece kıvrak zekası ve keskin dili var ve kaybedecek başka bir şeyi yok.

Midge, beşinci ve final sezonunda hayallerindeki başarıya her zamankinden daha yakın ama her zamankinden daha yakının hala uzakta olduğunu fark ediyor.

Dizinin yaratıcısı Amy Sherman-Palladino ve yönetici prodüktörü Daniel Palladino geçen yıl yayınlanan Dördüncü Sezon finalinden beri dizinin “son görüntülerini” ve “son anını” tam olarak biliyorlardı.

Ödülleri silip süpüren The Marvelous Mrs. Maisel şimdiye dek En İyi Komedi Dizisi dahil 20 Primetime Emmy Ödülü kazandı. Ayrıca altı Critics Choice Ödülü, dört Screen Actors Guild (SAG) Ödülü ve üç Altın Küre Ödülü kazanan The Marvelous Mrs. Maisel en beğenilen ve sevilen televizyon dizilerden biri haline geldi ve yayın sektöründe oyunun kurallarını değiştirdi.

Pek çok ünlü dizinin yaratıcısı Amy Sherman-Palladino ve yönetici prodüktör Daniel Palladino’nun imzasını taşıyan The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin senaristliğini ve yönetmenliğini de Sherman-Palladino ve Palladino üstlenirken kadroda Emmy ödüllü Rachel Brosnahan, dört Emmy ödüllü Tony Shalhoub, üç Emmy ödüllü Alex Borstein, Emmy adayı Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, SAG ödüllü Reid Scott, Alfie Fuller ve Jason Ralph yer alıyor.

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