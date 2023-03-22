Obezite Hangi Sağlık Sorunlarına Yol Açar?

Obezite vücutta neredeyse tüm organ ve sistemleri etkileyerek pek çok metabolik, mekanik ve ruhsal bozukluğa yol açmaktadır. Bunların belli başlıları arasında şeker hastalığı (diyabet), yüksek kan basıncı, kan yağlarında yükseklik, koroner arter (kalp damar) hastalığı, inme, çeşitli kanserler, uyku-apne (uykuda soluk durması) sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, kısırlık, depresyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları sayılabilir. Obezite yol açtığı ciddi sağlık sorunları ile bireylerin yaşam kalitesini ve süresini etkilemenin yanı sıra toplumların sağlık bütçeleri üzerinde de büyük yük oluşturmaktadır. Obezite ile mücadelede son yıllarda birçok yöntem kullanılmaktadır. Daha az riskli olması ve ameliyat gerektirmemesi nedeniyle mide balon uygulamaları popüler hale gelmiştir.Mide Balonları belli bir süre mide içerisinde kalarak kişinin daha az yemek yemesine ve uzun süre tokluk hissetmesine yardımcı olarak kişi tok hissederek kilo vermesine yardımcı olur.

Bugünlerde sık sorulan bir soru Mide balonu yaptıranlar Ramazan orucu tutabilir mi?

Mide balonu yaptıran hastalarının adaptasyonu tamamlandıktan sonra yani ilk bir hafta %30 oranında yaşanabilen bulantı, kramplar geçtikten sonra iftar ve sahurda sağlıklı, dengeli besinler alarak ve kâfi derecede sıvı alarak oruç tutabilirler. Oruç tutmak vücut direncinizi arttırabilir. Ancak oruç tutarken vücut direncini arttırmak bilinçli şekilde yapılması gerektiği gibi dikkat edilerek de oruç tutulması gerekmektedir. Oruç tutarken beslenme düzenine, sağlıklı beslenme kurallarına, iftar ile sahur arası su tüketimine ve uyku düzenine dikkat edildiği zaman vücut direnci artabilir, hücreler yenilenebilir ve vücuttaki zararlı maddeler temizlenirken bağışıklık sistemi de olumlu etkilenir.

Mide balonu olanların oruçluyken dikkat etmesi gereken kurallar;

• Yemekler yavaş ve çiğneyerek tüketilmelidir.

• Su içmeye iftardan bir saat sonra başlanmalı ve sahura kadar 10-12 bardak su içilmeli, minarel kaynağı için sade maden suları içilebilir.

• Karbonhidrat ya da şeker tüketimi kısıtlanmalı,

• Sebze, protein ya da lifli gıdalar tüketilmeli,

• Mevsim meyveleri tüketimi ihmal edilmemelidir.

• Ev yapımı yoğurt veya ayran tüketilmeli.

• İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı

• Yeterli uykuya önem verilmeli

Ramazan orucunu tutan ve mide balonu olan kişilerin dikkat edeceği bazı kurallarla hem sağlıklı kilo vermiş olur hem de rahat oruç tutmuş olurlar. Bu süreçte mide balonu olan kişiler doğru ve sağlıklı beslenme rehberi için mutlaka hekim ve diyetisyenlerinden destek almaları gerekmektedir.