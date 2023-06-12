Microsoft, Windows 10 ve Windows 11'de birçok güncellemeyi kullanıcıların seçimine bırakıyor. Ancak, bazı güncellemeler ve yükseltmelerde, Microsoft otomatik olarak cihazları güncelliyor. Bu, AMD, NVIDIA, Realtek gibi üçüncü taraf donanım üreticilerinin sürücülerini de kapsıyor.

Microsoft'un sürücü güncellemelerini otomatik olarak gerçekleştirmesini önlemenin bir yöntemi mevcut. Ancak, Windows Update servisindeki yeni bir hata, kullanıcı tercihine rağmen sürücü güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesine yol açıyor. Bu hata, RTX 3090'ın otomatik olarak güncellenmesi sonrası ghost_motley adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edildi.

Microsoft, kullanıcıların Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi aracılığıyla Windows Update ile ilgili çeşitli ayarları yapılandırmasını sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar Düzenleyici aracılığıyla Windows Update tarafından sunulan sürücü güncellemelerini devre dışı bırakabiliyorlar. Yani, teoride bu işlem kullanıcıların tercihine bağlı olmalı.

Neowin'den Sayan Sen, bu sorunun AMD ekran kartlarını da etkilediğini onayladı. Ayrıca Twitter'da da birçok kullanıcı bu konuda şikayetçi olduğunu belirtti. AMD, konuyla ilgili bir destek sayfası yayınlayarak kullanıcılara yardımcı olmaya çalıştı. Sen, hatayı düzeltmenin tek yolunun Grafik sürücüsü paketini yeniden yüklemek olduğunu belirtti.