Microsoft'un Call of Duty gibi popüler oyun serilerinin geliştiricisi olan Activision Blizzard'ı satın alma girişimi, video oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu anlaşmanın tamamlanması, Microsoft'un sektörde bir tekel oluşturabileceği endişesine yol açmıştı. Bu nedenle hem kanun koyucular hem de diğer büyük video oyun şirketleri, anlaşmanın engellenmesi için çaba sarf ediyorlar.

FTC'nin ihtiyati tedbir başvurusuyla birlikte, mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda Microsoft ile Activision Blizzard'ın anlaşmayı tamamlama şansı askıya alınacak. Ancak bu durum geçici bir süreyle sınırlı olacaktır. FTC, başvurusunda, satın almanın pazardaki rekabeti bozabileceğini ve bu nedenle engellenmesinin gerektiğini vurguladı.

Microsoft yetkilileri ise FTC'nin başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Mahkeme sürecinde davanın görüleceği ifade edildi. Ancak bu davanın uzun sürebileceği ve farklı ülkelerin de bu satın alma işlemine onay verip vermeyeceğini değerlendirdiği belirtiliyor. Avrupa Birliği, Güney Kore ve Çin bu anlaşmaya onay verirken, İngiltere'nin karşı çıktığı biliniyor. ABD ise hala inceleme sürecini sürdürmektedir.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma girişimi, video oyun dünyasında büyük bir değişimi beraberinde getireceği için önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Ancak şu anda durum belirsizliğini koruyor ve dava sürecinin ne kadar süreceği bilinmiyor. Bu gelişmelerle birlikte, video oyun endüstrisi, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına ilişkin gelecekteki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek