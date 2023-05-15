Windows 10'un 21H2 sürümü, 2021 yılının Ekim ayında yayınlanmıştı. Microsoft'un açıklamasına göre, bu sürümün desteği yakın bir zamanda sona erecek. Aslında daha spesifik bir tarih de verildi: 13 Haziran 2023. Bu tarihten itibaren 21H2 sürümü, herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacak.

Microsoft, kullanıcıların cihazlarını güvende tutmak amacıyla bir adım atacak ve Windows 10 21H2'nin tüm tüketici sürümleri, otomatik olarak 22H2 sürümüne yükseltilecek. Bu yükseltme, Windows Update üzerinden kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulacak.

Microsoft temsilcileri, bu durumda kullanıcılara bir öneride bulundu: "Etkin Saatler" özelliği. Bu özellik, kullanıcıların güncellemeleri yüklemek için kendilerine en uygun zamanı seçmelerine olanak tanıyor. Bu ayarlama seçeneği, Windows Update menüsü üzerinden kolaylıkla erişilebilir durumda.

Öte yandan, Microsoft, 22H2 sürümünün Windows 10 için son büyük güncelleme olacağını duyurmuştu. Şirket, bu işletim sistemi sürümü için resmi destek süresinin sona ereceği tarih olan 14 Ekim 2025'e kadar sadece güvenlik güncellemeleri yayınlayacağını belirtmişti. Bu tarihten sonra, yeni bir güncelleme ya da sürüm beklemek yerine, kullanıcıların güncel güvenlik yamalarını indirmeye devam etmeleri gerekecek.