OBASE, oturum sponsorları arasında yer aldığı Perakende Günleri’nde, perakendede yapay zekâ uygulamalarını anlatacak. Her yıl ulusal ve uluslararası konuşmacıları ve yüzlerce perakende profesyonelini bir araya getiren etkinlik bu yıl 31 Mayıs- 01 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik içerisinde yapılacak özel oturumda Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve OBASE Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Alpay konuşmacı olarak yer alacaklar.

Perakende çözümleri başta olmak üzere, analitik ve sektörel çözümler alanında Türkiye’nin en önemli teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi olan OBASE, 31 Mayıs- 01 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Perakende Günleri’nde oturum sponsoru olarak yer alacak. OBASE ve Microsoft Türkiye’nin birlikte sahnede olacağı oturumda “Yapay Zekâ Perakendeyi Nasıl Dönüştürüyor?” konusu ele alınacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve OBASE Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Alpay’ın konuşmacı olarak yer alacağı oturum 1 Haziran tarihinde saat 15:45’te gerçekleşecek.

Yapay zekâ mükemmel müşteri deneyiminin anahtarı

Perakendede yoğunluklu olarak operasyonel verimliliği artırma ve müşteri deneyimini iyileştirme alanlarında kullanılan yapay zekâ; stok optimizasyonu, fiyatlama, satış tahminlemesi, suistimal tespiti gibi kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Oturumla ilgili bilgi veren OBASE Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Alpay, perakendede müşteri deneyiminin yapay zekâ uygulamalarıyla desteklendiğini ifade etti. Alpay, “Perakende sektörü teknolojik gelişimlere en hızlı yanıt veren ve operasyonel derinliği sayesinde de tüm sektörlere veri sağlayan kritik bir sektördür. Operasyonel verimliliği artıracak yapay zekâ uygulamaları, müşteriye verilen hizmetlerin iyileştirilmesi başta olmak üzere giderek çok daha etkin kullanılır hale geldi” dedi.

Kişiselleştirilmiş bir perakende için yapay zekaya ihtiyaç var

Haluk Alpay, gerek fiziksel gerekse online mağazacılıkta veriyi doğru yönetmenin ve doğru kullanmanın geleceğin başarı anahtarı olduğuna dikkat çekti. Haluk Alpay, “Perakende sektöründe rekabet her zaman çok yoğun oldu. Ama gelinen noktada sayısız online mağazanın da katıldığı perakende dünyasında veri, rekabet avantajı yaratacak kritik bir faktör. Yapay zeka uygulamaları, müşterilere kendilerinin dahi tam olarak yanıtlayamadığı yanıtlar sunabilir olgunlukta. Ne aradıklarının ötesinde ne aramaları gerektiğine de yanıt verebilir. Kişiselleştirilmiş hizmet perakende sektörünün geleceğidir ve bu geleceği ancak yapay zekâ desteğiyle kurgulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Yapay Zeka Perakendeyi Nasıl Dönüştürüyor?” panelinde OBASE’nin konuğu olacak Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise “Son dönemde yapay zeka temelli teknolojiler gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. OpenAI iş birliğimiz sonrasında bu alandaki etkimizi artırmaya başladık. Microsoft’un mevcut uygulamalarının ChatGPT teknolojisiyle entegre edilebilmesini sağlayan Copilot gibi uygulamalarımız modern çalışma hayatının tüm paydaşlarına birçok kolaylık sağlıyor. Perakende de hem fazla sayıda çalışanı dijital olarak birbiriyle entegre etme zorunluluğunun bulunduğu, hem de operasyonların yüksek hızda yürütülmesi gereken bir sektör olması sebebiyle yapay zekayı maksimum seviyede kullanmak zorunda” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ