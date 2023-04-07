Tatil yapmak için sık sık Türkiye'ye gelen, geçtiğimiz günlerde bu kez depremzedelere yardım etmek için soluğu afet bölgesinde alan Michele Morrone'den haber var. İtalyan oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Moara Sorio ile nişanlandı.

'SONSUZA DEK BENİM'

Sosyal medyada nişan yüzükleriyle poz veren çiftten Morrone, mutluluğunu, "Sonsuza dek benim" sözleriyle dile getirdi.

'HİÇ BİTMEYEN BİR AŞK HİKAYESİ'

Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Moara Sorio, "Hiç bitmeyen bir aşk hikayesi" mesajını yazdı.

İKİ OĞLU VAR

İlk evliliğini Rouba Saadeh ile 2014-2018 yılları arasında gerçekleştiren Michele Morrone'nun, Marcudo ve Brado adında iki çocuğu bulunuyor.