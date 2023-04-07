Michele Morrone (İtalyanca telaffuz: [miˈkɛːle morˈroːne]; doğum 3 Ekim 1990), İtalyan ve Polonya yapımlı filmlerde boy gösteren İtalyan aktör, model, şarkıcı ve moda tasarımcısıdır. 2020 yapımı erotik romantik drama filmi 365 Gün'deki Massimo Torricelli rolüyle uluslararası üne kavuşmuştur.

Erken dönem yaşamı Morrone, 3 Ekim 1990'da İtalya'nın Reggio Calabria şehrinde dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü olup, üç ablası bulunmaktadır. Babası inşaat işçisiydi ve 2003'te, Morrone henüz 12 yaşındayken vefat etti.Terzilik yapan annesi Angela ve babası Natale Bitontoludur; ancak çocukları küçükken daha iyi iş imkanları bulmak amacıyla Melegnano'ya taşındılar.

Morrone, 11 yaşında bir Harry Potter filmi izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Oyunculuk kariyerine ortaokulda katıldığı bir okul sonrası programla başladı. Kötü davranışları sebebiyle sınıfta kalan Morrone, lise birinci sınıfını tekrar etmek zorunda kaldı. Ardından Pavia şehrindeki Teatro Fraschini di Pavia'da profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

Özel yaşamı Morrone, 2014'te Lübnanlı stilist Rouba Saadeh ile evlendi. Çiftin İtalya ve Lübnan'da gerçekleşen resmi nikahları düzenlendi. Fakat ikili, 2018 yılında boşandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ