24 saatin bazı zamanlar 16 saatlik zaman dilimini Astrolojik danışmanlığa ayırdığını ifade eden Michaela Astro, endişe ve kaygı kişileri daha çok astrolojiden bilgi almaya yönlendirdi vurgusunu yaptı. Türkiye’ den sanat cemiyet hayatı yanında birçok iş adamı ve siyasetçiye de hizmet veren Michaela Astro, dünya starlarına da aynı çalışmayı yapıyor. Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid yanında İtalyan ve Polonya filmlerinde rol alarak adını uluslararası arenada duyuran model Michele Morrone ile yaptığı çalışmalarda dünya basınında yer aldı. Ünlü Astrolog Michaela Astro “Ben Astroloğum demekle değil, çok çalışma, bilgi beceri ile bu kişiler sizi buluyor. Ayrıca uluslar arası platformlarda aldığım ödüllerde adımın kısa sürede duyulmasını sağladı. Kimi zaman günün 16 saati işinizle uğraşmak işine saygı ve birikimini insanlara sunmak arzusuyla oluyor” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ