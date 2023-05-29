Astroloji dalında Fransa’da yapılan yarışmada 70 ülkenin temsilcisini geride bırakarak birinciliği ülkemize getiren Michaela Asstro, dünya çapında elde ettiği şöhretle işinde zirvede yoluna devam ediyor. Yaptığı birçok öngörü ile dikkatleri üzerine çeken Michaela Astro, birçok meslektaşının seçimleri muhalefet kazanacak demesine karşılık, Sayın Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını ve sonrasında ülke hızla yükselecek ve dünyanın 5 gücünden biri olacağız demişti. Öngörüsü ile yine tam isabet yapan Michaela Astro’nun kehanetinin devamı olan ülkenin hızlı yükselişi bekleniyor. İşinde öğrenmenin hiç bitmediğini dile getiren Michaela Astro, her yeni öğrendiklerimle astroloji bilgilerim başka boyut kazanıyor, bu işin bir sonu yok vurgusunu yaptı.

Kaynak: Yenigün Gazetesi