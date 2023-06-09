Sosyal medya takipçilerini de zaman içinde uyaran Michaela Astro, Altın ve Dolar düşüşteyken paranız varsa alın büyük çıkış yaşanacak uyarısında bulundu ve ona kulak verenlere para kazandırdı. Dolar ve Altındaki hızlı yükseliş dikkatleri Michaela Astro üzerine toplarken ünlü Astrolog “Eylül ayı itibarıyla Türkiye maddi manevi çok iyi yerlere gelecek, yer altı kaynaklarının çıkmaya başlamasıyla büyük refah yaşanacak, Yurt dışından büyük yatırımlar gelecek, Dolar ve Altın yükselsede sonunda bununda üstesinden geleceğiz” öngörüsüyle müjdeli bir haberde verdi.