Dünyaca ünlü isimlere astrolojik danışmanlık desteği veren ve şöhreti uluslararası boyuta ulaşan Astrolog Michaela Astro, Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını en başında söylemişti, sezon ortasında da Galatasaray Şampiyon olacak demişti sezon bitmeden oldu. Öngörüleri İle devamlı haklı çıkan Michaela Astro, bu işimdeki kendime yaptığım yatırım ve çok çalışmam ile alakalı ifadesinde bulundu.

Ünlü Astrolog Michaela Astro, yeşil sahaların şampiyonunu sezon ortasında ilan ederken, birçok kişi karşı çıkmıştı, fakat Michaela Astro benim işim yıldızların ilminin ve yıldızların hayatımızda ne kadar etkili olduğunu göstermeye çalışıyorum vurgusunu yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi