Dünyaca ünlü siyasetçi, İş insanı ve magazin şöhretlerine astrolojik danışman hizmeti veren Michaela Astro, öngörüleri ile konuşulmaya devam ediyor. Son dönem siyasi ve ekonomik değişimlerin magazin ünlülerini de etkilediğini ifade eden Michaela Astro, yatırım konusunda kararsız ve gelecek endişesi magazinin star isimlerini bir endişe içine soktuğunu dile getirdi.

Star isimler yanında yeni çıkış arayan renkli dünyanın her isminin sorununun aynı olduğunu vurgulayan ünlü astrolog Michaela Astro, magazin dünyası aşk meşk işlerini ikinci plana attı ve kazancını doğru değerlendirme peşinde vurgusunu yaptı. Gündemde olmak için bu ara sahte aşklarla gündeme gelmek isteyen çok olacak ama birçoğu eline yüzüne bulaştırıp rezil olacaklar hep birlikte okuyup göreceğiz, iddiasında bulundu.