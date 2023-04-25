MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi, vatandaşların hem internet hem de telefon üzerinden hastane randevusu almasını sağlayan bir uygulamadır. MHRS randevu sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile girilen mobilde sayfa hata verirken erişimle ilgili sorun yaşayan vatandaşlar konuyu Twitter'da da gündeme getirdi.

MHRS Mobilden randevu alınamazken bilgisayar üzerinden sistemden randevu alınıyor. Konuyla ilgili yaşanan sorunun neyden kaynaklı olduğu bilinmezken, Sağlık Bakanlığı tarafından da henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Yenigün Haber Merkezi