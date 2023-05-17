MHRS çöktü mü? 17 Mayıs Çarşamba 2023 MHRS neden açılmıyor hatası gündem oldu. nternet ve mobilden giriş yapamıyorum sorunu ile karşılaşan birçok kişinin sistemdeki son durumu merak ediyor. Hafta boyunca  MHRS sistemine girişte sıkıntılar olduğu belirtiliyor. MHRS neden açılmıyor arama motorlarında konuyla ilgili aramalar yükseliyor.

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MHRS açılmıyor, çöktü mü? MHRS neden açılmıyor, MHRS mobil neden hata veriyor? - Sağlık Haberleri

MHRS'ye NEDEN GİREMİYORUM ?

İnternetten randevu almak isteyen vatandaşın MHRS sisteminde oluşan sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Konuyla ilgili MHRS’nin Twitter hesabından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Neden randevu alamıyoruz? - Sağlık Haberleri

TELEFONLA HASTANE RANDEVU NASIL ALINIR?

ALO 182 mhrs çağrı merkezini arayarak canlı operatöre isim soyisim T.C. Kimlik numaranızı söyledikten sonra randevu alma işleminizi yapabilirsiniz. Seçtiğiniz gün ve saat aralığında istediğiniz polikliniğe randevu bulunmuyorsa operatör, sizin için uygun bulunan randevuları belirtecektir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi