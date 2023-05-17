MHRS çöktü mü? 17 Mayıs Çarşamba 2023 MHRS neden açılmıyor hatası gündem oldu. nternet ve mobilden giriş yapamıyorum sorunu ile karşılaşan birçok kişinin sistemdeki son durumu merak ediyor. Hafta boyunca MHRS sistemine girişte sıkıntılar olduğu belirtiliyor. MHRS neden açılmıyor arama motorlarında konuyla ilgili aramalar yükseliyor.

MHRS'ye NEDEN GİREMİYORUM ?

İnternetten randevu almak isteyen vatandaşın MHRS sisteminde oluşan sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Konuyla ilgili MHRS’nin Twitter hesabından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TELEFONLA HASTANE RANDEVU NASIL ALINIR?

ALO 182 mhrs çağrı merkezini arayarak canlı operatöre isim soyisim T.C. Kimlik numaranızı söyledikten sonra randevu alma işleminizi yapabilirsiniz. Seçtiğiniz gün ve saat aralığında istediğiniz polikliniğe randevu bulunmuyorsa operatör, sizin için uygun bulunan randevuları belirtecektir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi