1991 - 1995 döneminde MHP tabanı en çok neleri soruyordu ? Şimdi ise neler eklendi bir bakalım :

1991 - 1995

- Aleviler hakkında MHP olarak ne düşünüyor ?

- MHP 'nin PKK için yapmak istedikleri nedir?

- Bir ülkücünün başarılı olabilmesi için hangi vasıflara haiz olması gerekir ?

- Ülkü Ocaklarının birer ilim ve irfan yuvası haline getirilmesi konusundaki düşünceleriniz ?

- Türkiye'de bol petrol yatakları vardır. Ancak çıkarılmasına emperyalistler müsaade etmiyor görüşüne katılıyor musunuz ?

- Yüzyıllar boyunca Türk insanının , Türklük bilincinin baskı ile zorbalıkla unutturulmaya çalışıldığı , Türkün Türküm demekten alıkonduğu görüşüne katılıyor musunuz ?

- MHP iktidar olduğu takdirde ekonomik alanda izleyeceği politika ne olacaktır ?

- PKK 'nın yok edilmesi için partimizin yapacağı çalışmalar nelerdir ?

- Güneydoğu’da şehit olan Türk askerlerinin kanları yerde kalacak mı ?

- Birlik ve beraberliğin sağlanmasında eksiklerimiz nelerdir ?

- Diğer kardeş Türk Cumhuriyetleriyle ilgili bir çalışmanız var mı ?

- Ülkemizin meselelerin çözüme kavuşturulmasında " Dokuz Işık Milli Doktrini'nin yeri ve önemini açıklar mısınız?

- Saniyeler duyulan sesimizin saatlerce duyulması için çalışmalarınız var mı ?

- Özelleştirme konusunda MHP'nin görüşleri nedir ?

- MHP'nin bankacılık sistemi hakkındaki görüşü nedir ? Faiz sisteminin durumu ne olacak ?

- Biz ülkücü gençlik ile yönetici kadro arasında bir kopukluk var , bunu nasıl gidereceğiz ?

- Türkiye nereye gidiyor , bunu öğrenmek istiyorum ?

- Laiklik hakkında ne diyorsunuz ? Laiklik dinsizlik midir ?

- Dinin siyasete alet edilmemesi için ne yapılması gerekir ?

- Eğitim hakkındaki görüşleriniz nelerdir ?

- Bayanlar nasıl bir çalışma içerisinde olmalıdırlar ?

- Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir ?

- Türkiye'nin gündemine sık sık getirilen "Demokratikleşme" hareketinin özü hakkında görüşleriniz ?

- Türkiye dışındaki Türklerle ilgili bakanlığın kurulmasıyla ilgili MHP'nin çalışmaları nelerdir ?

- MHP'nin köylerin kalkındırılması ile ilgili görüşleri nelerdir ?

- Türk milliyetçilerinin bu günkü durumu nedir ?

- Bölücü hareketleri fikir bazında nasıl tesirsiz kılarız ?

- Yayın organlarımız yetersiz , bu konuda ne düşünüyorsunuz ?

- Din siyaset ilişkileri nasıl olmalıdır ?

Bu sorular yıllar önce partili veya olmayan Türk vatandaşlarımızın MHP'ye sorulan soruları her nedense çoğu cevaplanmamış ve şimdiye kadar da maalesef yol alınmamıştır.

"Lider, doktrin, teşkilat tartışılmaz " ilkesi mi bunlara engel oluyor anlamış değilim..

Aslında, ilk etapta bu ilkeyi hiç kimsenin demokratik bulması mümkün değildir. Ancak

koyu bir antidemokratik ilke de değildir. Çünkü burada " tartışılmaz " tabiri " "görüşülmez " , " istişare edilmez " anlamı taşımamaktır. Yani lider, doktrin, teşkilat bir tabu değildir.

Lider tartışılmaz, çünkü lider tartışıldığı vakit siyasi hareket ve dava zafiyet geçirir.

Doktrin tartışılmaz çünkü hiç kimseye bu doktrin zorla kabul ettirilmemiştir. Anca olacak ilavelerin yeri Program Kurultayıdır.

Teşkilat tartışılmaz. Çünkü milliyetçi hareket, bir ideal , ancak organize bir şekilde hedefe varabilir.

Bunda bazı istisnaları da gündeme getirmek gerekir ki , her şey demokratik şekilde kurultayda gündeme gelsin. Başarısızlığın nedenleri tartışılabilsin...

Şimdiki sorulara sıra gelince ;

-MHP Türk siyasi arenasın da idealist olan bir partidir. Devlet kademelerinde neden istihbaratı yok ? Var ise bu FETÖ ile ilgili neden yıllarca ses çıkarılmadı? Bunda özeleştiri neden yapmıyor ?

- MHP'nin , Devlet içinde çöreklenmiş , tarikat , cemaat ve din konularını istismar eden gruplara dikkat ediyor mu ?

- MHP'nin vatandaşla iletişim konusundaki zayıflığı ne zaman giderilecek ?

- MHP 'nin iş adamlarına yönelik bir programları neden yok ?

- MHP neden Göktürk ananeleri ve kavramları ile yola çıkmıyor.?

- MHP, Ülkü Ocak gençlerinin eğitim seminerlerinde Türklük, ilim bilim, ahlak adına önem verdiğini denetliyor mu ? Yoksa üç beş tarikat ve cemaat sızıntılarının din sömürücülüğü ile gençleri eksen kaymasına mı itiyor ? (1980 yeşil kuşak etkisi )

- MHP Atatürk ilkelerine nasıl bakıyor ? Atatürk yolunda olsa birleştirici olur muydu ?

- Atatürk 'ün kılık kıyafet devrimi ile görüşleri nelerdir ?

- MHP Kafkas Türklerini arkasına alarak, Batıya yüzünü dönmeyi düşünüyor mu ?

- MHP, Devletimizin içinde, TTB gibi faaliyetler dışına çıkmış yapıların fesh edilmesini gündeme getirecek mi ?

- Nüfus planlanması konusu gündeminizde var mı ?

- 2002 yılında 16 olan HEP milletvekilleri , Şimdi ise HDP isminde parti vekil sayısı 67 ..

İleride ülkemiz için bir tehdit mi ?

- Göçmenler konusundaki tutumunuz nedir ?

- İş gücü bahanesi varsa ? Neden Özbek, Türkmen veya dış Türkler değil de, Arap kökenliler ? Bu bizim demografi yapımızı tehlikeye sokmaz mı ?

- MHP Önemli konularda neden duyarsız kalıyor ?

- MHP din konusunda neden diyanetin pasifliğini uyarmıyor ?

- MHP 1980 yılı öncesi kadar hür, demokrat, kişilerin yaşantılarına karışmayan , dini ne olursa olsun, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı devam ediyor mu ? Ediyorsa neden sloganlar hep din bağlamın da ?

- MHP Türklüğe din kavramı ile mi bakıyor?

Örnek ; Gagavuz Türkleri Hıristiyan ..

- MHP büyük Turan idealine az miktarda olan bu yapısı ile mi gitmeyi düşünüyor , yoksa bu bir hayalden öte mi ?

- MHP neden Türk araştırma ve tarih alimlerine önem vermiyor ?

- MHP dil konusuna önem veriyor mu ? Veriyorsa , Arapça sözcükler neden çoğu Türkçe'nin yerine geçiyor ?

- MHP din ile dil arasındaki tehlikeleri görebiliyor mu ?

- MHP, Ezan dışında inançların Türkçe yaşanması görüşleri nelerdir ? Bu değişimin inancı ve Türklük kavramını güç verir mi ? Bu konudaki düşünceleri nelerdir..

Bu soruların cevapları beklenmektedir !!!

" Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder "

Saygı ve Sevgilerimle.

Kalın Sağlıkla.