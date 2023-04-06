Ankara 1. Bölge 1. sıradan Mevlüt Karakaya, 2. sıradan Önder Kahveci, 3. sıradan Eyyüp Yıldız, 4. sıradan İbrahim Çiftçi, 5. sıradan Oğuz Yılmaz, 6. sıradan Levent Çağlancı, 7. sıradan Şeniz Sezgin, 8. sıradan Yiğit Yılmaz, 9. sıradan Sultan Polat, 10. sıradan Funda Gülerer, 11. sıradan Murat Karakurt, 12. sıradan Ahmet Karagöz, 13. sıradan Adnan Yirik aday gösterildi.
İstanbul 1. BÖLGE 1. sırada Edip Semih Yalçın, 2. sıradan İzzet Ulvi Yönter, 3. sıradan Memet Bülent Karataş, 4. sıradan Nevzat Ünlütürk aday gösterildi.
İZMİR 1. BÖLGE 1. sıradan Hasan Kalyoncu, 2. sıradan Bahadır Bumin Özarslan, 3. sıradan Cihan Aslan, 4. sıradan Selahattin Şahin aday gösterildi.