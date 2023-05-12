MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamalarda Türklük tanımının değiştirilmesi konusuna sert tepki gösterdi. Yönter, "Türklüğü anayasadan çıkaracağız diyorlar. Bunu söylerken, tüylerim diken diken oluyor. Ben bir Türk evladıyım. Siz bu Türklükten ne istiyorsunuz? Anayasanın 66’ncı maddesi açık. Türk vatandaşlığı tarifini değiştirmek demek, Türk milletinin üzerine ölü toprağı serpmek demektir" ifadelerini kullandı.

Yönter ayrıca Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi konusuna değinerek, "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye mesajı, gereğini neyse, hakkını millet sandıkta verir. Demokratik mücadeleyi bel altı vuruşlarla engellemeye çalışmak, klasik bir FETÖ taktiğidir. Bu FETÖ’cü alçaklara teslim olmayacağız" dedi.

Sinan Ateş cinayeti konusunda da konuşan Yönter, MHP'ye yönelik suçlamalara tepki gösterdi: "Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Sinan Ateş’in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP’ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır. Bunu siz nasıl yaptınız, bunu nasıl servis ettiniz?" şeklinde konuştu.

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