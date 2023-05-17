Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a yönelik tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'ın "Mezar soyguncusu" şeklindeki ifadelerinden sonra, MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Oğan'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından isim vermeden sert eleştirilerde bulunan Yıldız, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak' demişti."

Yıldız, geçmişte MHP'de ve Ülkü Ocakları'nda bulunan ve daha sonra Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan kişilere göndermede bulunarak, "Biz CHP'liler içinde 'Helal süt emmiş adam' ararken, siz nasıl bir süt emdiniz ki, artık tek vücut CHP-PKK ilişkisine, CHP'deki bu kadar ihanete susuyor ve böyle bir CHP'de menfaat kovalıyorsunuz?" şeklinde sitem etti.

Sinan Oğan'ın adaylığıyla ilgili olarak MHP cephesinde tepkilerin devam ettiği görülüyor. Bu tepkiler, sosyal medya üzerinden sert sözlerle ifade edilmekte ve tartışmalara yol açmaktadır.

Yenigün Haber Merkezi