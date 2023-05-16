14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalmasında büyük pay sahibi oldu. MHP kanadından ise Sinan Oğan'a tepkiler gelmeye başladı.

OĞAN'DAN İKİNCİ TUR AÇIKLAMASI

''HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak. Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık" diyen Oğan, "Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın seçimler sonrasında yaptığı açıklamalar ve "pazarlık" iddialarına ise MHP kanadından art arda tepkiler gelmeye başladı.

"MAHALLEMİZE GECE KONDU YAPMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı İzzet UIvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oğan'a tepki gösterdi. Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir… Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz…" ifadelerini kullandı.