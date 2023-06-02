28'inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde, Eskişehir'de MHP'den 3'üncü sıradan milletvekili adayı olan Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın otomobili, Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle durduruldu. Daha sonra 2 şüpheli tarafından Ayas'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Silahlı saldırının ardından bacağından yaralanan Ayas, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Şüphelilerin ise olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

Doç. Dr. Ayas'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Saldırının sebebi ve saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu saldırının, siyasi bir saldırı mı yoksa başka bir sebep mi olduğu henüz belirsizliğini koruyor. Bu ve daha fazla bilgi için haberimizi takip etmeye devam edin.

Yenigün Haber Merkezi