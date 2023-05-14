Ankara'da bulunan Anıttepe Ortaokulu'na partilileri ile birlikte gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra görevlilerle selamlaşan Bahçeli, basın mensuplarına da bir açıklama yaptı.

Seçimlerin önemini vurgulayan Bahçeli, "Cenabıallah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim" ifadelerini kullandı. Yüksek bir katılım olduğunu da belirten Bahçeli, "İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edeceğini ifade eden Bahçeli, okul bahçesinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. MHP Lideri'nin oy kullanma işlemi, geniş bir medya ekibi tarafından görüntülendi.