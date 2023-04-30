Bahçeli, konuşmasında terörün yenildiğini, insanların şefkatle kucaklandığını ve üretim seferberliği ile yükselmiş bir Türkiye gerçeğini unutmayacaklarını belirtti. Ayrıca, umutları büyüteceklerini, huzuru büyüteceklerini ve milli birliğin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

MHP lideri, Türkiye'yi lider ülke yapma amacında olduklarını ifade ederken, vesayetçi anlayışın tortularının varlığını sürdürse de yerli ya da yabancı aktörlerin kirli kumpaslarından iz bırakılmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bağlanan umutların israf edilmediğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli, konuşmasında ayrıca, Atatürk'ün sadece CHP'nin kuruluş yılları ile ilişkisi kalmış olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in bedava kazanılmadığını ve iş birlikçi kalpazanlara bırakılmayacağını söyledi. Teröristleri yanına alanların bölünme ve yıkım sevdalıları olduğunu belirten Bahçeli, Cumhuriyet'e düşmanlık yapmanın cumhura düşmanlık olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Bahçeli, parlamenter sisteme geri dönmek demenin Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettireceğini ve koalisyonlar devrinin kapandığını belirtti. Bahçeli, zillet ittifakının buhran dönemlerini yeşertmek istediğini ve Türkiye'nin lider ülke olma hedefiyle yola devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamalarında muhalefete de eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Bahçeli, muhalefeti iş birlikçi kalpazanlar olarak nitelendirmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk milletinin tercihi olduğunu belirtmiştir.